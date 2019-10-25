2019-10-25T17:39:03+03:00
Политика

День флага ДНР: в Донецке развернули 36-метровый флаг Республики

Ширина трехцветного полотнища составляет 18 метров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища развернули самый большой флаг. Фото: denis-pushilin.ruКурсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища развернули самый большой флаг. Фото: denis-pushilin.ru
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Сегодня в центре Донецка на площади Ленина собрались участники многотысячного митинга - члены Правительства, депутаты Народного Совета, руководители администраций городов и районов, представители трудовых коллективов, активисты общественного движения «Донецкая Республика», юнармейцы. У многих в руках государственные флаги ДНР и Российской Федерации.

- Искренне поздравляю всех с Днем Государственного флага Донецкой Народной Республики! Государственные символы: герб, флаг, гимн – очень важны и нужны. Без них любое государство несостоятельное. Я рад, что у нас они есть, рад, что Донецкая Народная Республика живет уже шестой год. Живет вопреки чаяниям наших врагов, вопреки желаниям наших оппонентов, мечтающих о том, чтобы нас просто не было. Мы с вами есть и будем развиваться и дальше, — заявил Глава Республики Денис Пушилин.

Флаг был поднят на стену здания рядом с площадью Ленина. Фото: denis-pushilin.ru

Флаг был поднят на стену здания рядом с площадью Ленина. Фото: denis-pushilin.ru

После выступления главы государства под песню солиста музыкально-драматического театра Алексея Аносова «Флаг моего государства» курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища развернули самый большой флаг Донецкой Народной Республики. Он представляет собой три горизонтальные полосы: верхняя — чёрная, средняя — синяя и нижняя — красная. Размер полотнища - 18 на 36 метров. Флаг был сшит из частей, которые были представлены жителями всех городов и районов Донецкой Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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