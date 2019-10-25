2019-10-25T15:56:48+03:00
Политика

День флага ДНР: в Донецке раздают автомобилистам флажки-триколоры

Акция проходит на пересечении центральных улиц столицы Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Активисты движения «Донецкая Республика» раздают автомобилистам флажки-триколоры и буклеты с информацией о цветах государственного флага. Фото: oddr.infoАктивисты движения «Донецкая Республика» раздают автомобилистам флажки-триколоры и буклеты с информацией о цветах государственного флага. Фото: oddr.info
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Сейчас активисты общественного Движения «Донецкая Республика» раздают автомобилистам флажки-триколоры и буклеты с информацией о цветах государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе ОД «ДР»

- Сегодняшний день – праздник для настоящих патриотов, для тех, кто гордится нашей Республикой, живет здесь осознанно и работает на благо государства. Такой маленький триколор на лобовом стекле говорит другим водителям: я горжусь своим флагом и своим государством, — сказал участник акции Александр.

Основные торжественные мероприятия по случаю праздника в Донецке начнутся в 16 часов на площади Ленина. А в 17 часов в столичном парке имени Щербакова пройдет масштабный концерт с участием звезд российской эстрады. Перед дончанами выступят российский рэпер, основатель музыкального лейбла «Presnya Family» Павел Кравцов (Кравц), Донстонбек Исламов (Doni) – артист лейбла Black Star и бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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