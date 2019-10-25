День флага Донецкой Народной Республики Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР отметила совместно с ДонНУ

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-25T15:39:33+03:00

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Помощник ректора ДонНУ по гражданско-патриотической работе, член Союза писателей ДНР и ЛНР Владимир Скобцов, на торжественном собрании 24 октября поздравил командный состав и курсантов академии от лица университета с государственным праздником Республики. Известный поэт и бард спел перед курсантами свои знаменитые патриотические песни, которые он исполняет и на передовой.

- Сегодня мы находимся на этапе, когда формирование нравственных ориентиров и приоритетов общества играет первостепенную роль в достижении целей государственного значения, - сказал Владимир Скобцов. - Самый крупный ВУЗ страны, Донецкий национальный университет и Донецкая академия МВД - это не только кузницы кадров, но и всего гражданского общества Республики. Патриотическая работа, которую мы проводим, имеет важнейшее значение в интеграции Донбасса с Россией.

Ректор Донецкой академии внутренних дел, полковник Анатолий Попов выразил благодарность и готовность к дальнейшему сотрудничеству в гражданско-патриотической работе двух высших учебных заведений Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU