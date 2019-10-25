В Луганске открыли дополнительный пункт оформления паспортов ЛНР и РФ

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-25T14:42:52+03:00

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С 23 октября жители Луганска могут по электронной очереди оформлять паспорта ЛНР и подавать документы на гражданство РФ в отделении миграционной службы (ОМС) Жовтневого района по адресу: квартал Лиховида, дом 5, помещение 26. Новое отделение сможет ежедневно принимать до 100 человек.

- Это абсолютно новый шаг, - заявил побывавший в отделении министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. - Вы видите, насколько комфортнее здесь стало людям получать паспортные документы. В ОМС находится отделение Госбанка ЛНР, где можно оплатить пошлины. Также в отделении можно пройти процедуру дактилоскопирования.

Министр сообщил, что МВД ЛНР планирует в ближайшие две недели открыть аналогичные дополнительные отделения миграционной службы в Артемовском и Ленинском районах столицы.

В ведомстве напомнили, что прием граждан также проводится в отделении миграционной службы по адресу: Луганск, 27-й квартал, 3.

Ранее МВД ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации, однако записаться на электронную очередь пока могут только жители Луганска, а также услугу регистрации в электронной очереди для прохождения дактилоскопии, которая является обязательной при оформлении паспорта ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU