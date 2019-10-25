2019-10-25T14:42:52+03:00
Политика

В Луганске открыли дополнительный пункт оформления паспортов ЛНР и РФ

Он находится в Жовтневом районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Новое отделение сможет ежедневно принимать до 100 человек. Фото: lug-info.comНовое отделение сможет ежедневно принимать до 100 человек. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

С 23 октября жители Луганска могут по электронной очереди оформлять паспорта ЛНР и подавать документы на гражданство РФ в отделении миграционной службы (ОМС) Жовтневого района по адресу: квартал Лиховида, дом 5, помещение 26. Новое отделение сможет ежедневно принимать до 100 человек.

- Это абсолютно новый шаг, - заявил побывавший в отделении министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. - Вы видите, насколько комфортнее здесь стало людям получать паспортные документы. В ОМС находится отделение Госбанка ЛНР, где можно оплатить пошлины. Также в отделении можно пройти процедуру дактилоскопирования.

Министр сообщил, что МВД ЛНР планирует в ближайшие две недели открыть аналогичные дополнительные отделения миграционной службы в Артемовском и Ленинском районах столицы.

В ведомстве напомнили, что прием граждан также проводится в отделении миграционной службы по адресу: Луганск, 27-й квартал, 3.

Ранее МВД ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации, однако записаться на электронную очередь пока могут только жители Луганска, а также услугу регистрации в электронной очереди для прохождения дактилоскопии, которая является обязательной при оформлении паспорта ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовится провокация: взорвать Авдеевский коксохим и начать большую войну в Донбассе
По насосной станции Южнодонбасского водовода украинские военные выпустили семь мин
День флага ДНР: в Донецке развернули 36-метровый флаг Республики
«Крышу дома от толчков сносит»: специалисты выяснят причину землетрясений в Макеевке
День флага ДНР: в Донецке раздают автомобилистам флажки-триколоры
День флага Донецкой Народной Республики Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР отметила совместно с ДонНУ
Тысяча восемьсот жителей ЛНР погибли от рук украинских карателей
Жители Мариуполя возмущены ограничениями: Зеленский что ли форум посреди проспекта проводить будет?
Огненное «перемирие» в Донбассе: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР
Молодежь от 14 до 18 лет может получать паспорта ДНР в порядке живой очереди в субботу
Собрала грибы во дворе: в Донбассе отравились молодая женщина и ее полуторагодовалый сын
Украина признала свидетельства о рождении и смерти, выданные в ЛНР и ДНР
«Чтобы жителям было удобно»: в Донбассе хотят создать Приазовскую область
Пункт перехода у Станицы Луганской с 27 октября меняет график работы
Погода на день в Луганске: 25 октября утром сильный туман, днем до +18 градусов
Погода на день в Донецке: утром 25 октября будет пасмурно, а днем тепло - до +16 градусов
Приют «ПИФ» приглашает к себе в гости российских звезд, выступающих на Дне флага ДНР
На глазах ОБСЕ ранены двое жителей в ЛНР
Украинского боевика, убитого током при воровстве кабеля, хотят наградить
На следующей неделе у школьников ДНР начинаются осенние каникулы
Теперь быть на "Миротворце" еще и выгодно
Зеленский едет в Мариуполь - жди провокаций
«Истощен и брошен»: Дончане обеспокоены судьбой брошенного овчара
Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020: Почему эпидемия ожидается высокой интенсивности