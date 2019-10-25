Тысяча восемьсот жителей ЛНР погибли от рук украинских карателей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-25T13:09:06+03:00

Украинский наводчик прекрасно знает, куда сейчас попадет его снаряд. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В МГБ Республики сообщили о жертвах среди мирных граждан за время военного конфликта

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- В результате вооруженной агрессии Украины на сегодняшний день только по задокументированным и подтвержденным данным установлена гибель около 1 тысячи 800 мирных граждан, около 1 тысячи 700 жителей получили ранения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

Там отметили, что следственным отделом МГБ продолжается расследование уголовного дела по военным преступлениям, совершенным украинскими силовиками на территории ЛНР.

Для преступлений, совершенных украинскими бандитами в Донбассе, нет срока давности. 14 августа 2014-го стал днем самого разрушительного для города Ирмино артобстрела. Со стороны Попасной около 15-00 был нанесен удар по микрорайону «Победа». В результате - более 10 раненых, среди которых 2-летний ребенок. Ему осколком снаряда оторвало большой палец на правой руке, оцарапало живот. В тот день погибли четверо жителей города Ирмино: Леонид Бойко, Эрик Вимба, Валентина Пырх, Екатерина Щербатых.

- Грубо нарушая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН украинские силовики продолжают целенаправленный обстрел жилых домов, больниц, детских садов, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЛНР, - подчеркнули в МГБ.

Ведомство продолжает сбор доказательств военных преступлений украинских силовиков, совершенных в период с 2014 по 2016 год. О них можно сообщать по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38(072) 163-28-00 либо на электронный адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU