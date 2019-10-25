Жители Мариуполя возмущены ограничениями: Зеленский что ли форум посреди проспекта проводить будет?
В Мариуполе жители возмущены ограничением движения транспорта в самом центре города – в районе Театральной площади.
- Информируем, что в связи с проведением форума «RE: THINK. Invest in Ukraine» и распоряжением городского головы будет временно ограничено движение транспортных средств по проспекту Мира от Театральной площади до подземного перехода в период с 12:00 24 октября в 22:00 1 ноября. Просим жителей заблаговременно выбирать маршруты объезда и извиняемся за временные неудобства, - сообщили в патрульной полиции Донецкой области.
Известно, что инвестиционный форум пройдет 29 октября, а на следующий день – на некий «форум единства» общества и власти. Ожидается, что в Мариуполь приедет президент Владимир Зеленский.
Движение транспорта ограничено по проспекту Мира от Театральной площади до подземного перехода. Фото: facebook.com/MariupolPolice
Мариупольцы скептически восприняли меры безопасности в городе.
- Ну ладно, когда праздник какой-то. Но это что еще за хрень... – пишет Юрий Добродей в соцсети.
- Они что форум посреди проспекта проводить будут? – задается вопросом Мирон Жданов.
- Ну так Зеля ж едет, – просвещает Алена Меланьина.
Жители города не впервые возмущаются топорной работой охраны президента. Подобным образом отреагировали мариупольцы в торговом порту 15 июня. Там работники предприятия собрались приветствовать Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в Мариуполь. Сотрудник управления госохраны заявил, что мариупольцы должны покинуть локацию, куда планировалось прибытие Владимира Зеленского.
- Ребята, вы как роботы. Вам сказали только так говорить, вы и говорите, - сказал в ответ один из работников порта.
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ИСТОЧНИК KP.RU