Жители Мариуполя возмущены ограничениями: Зеленский что ли форум посреди проспекта проводить будет?

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-25T12:23:07+03:00

В патрульной полиции предупредили об ограничениях, которые будут действовать целую неделю. Фото: facebook.com/MariupolPolice

Мариупольцы негативно реагируют на перекрытие движения транспорта в связи с проведением инвестиционного форума «RE: THINK. Invest in Ukraine»

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В Мариуполе жители возмущены ограничением движения транспорта в самом центре города – в районе Театральной площади.

- Информируем, что в связи с проведением форума «RE: THINK. Invest in Ukraine» и распоряжением городского головы будет временно ограничено движение транспортных средств по проспекту Мира от Театральной площади до подземного перехода в период с 12:00 24 октября в 22:00 1 ноября. Просим жителей заблаговременно выбирать маршруты объезда и извиняемся за временные неудобства, - сообщили в патрульной полиции Донецкой области.

Известно, что инвестиционный форум пройдет 29 октября, а на следующий день – на некий «форум единства» общества и власти. Ожидается, что в Мариуполь приедет президент Владимир Зеленский.

Движение транспорта ограничено по проспекту Мира от Театральной площади до подземного перехода. Фото: facebook.com/MariupolPolice

Мариупольцы скептически восприняли меры безопасности в городе.

- Ну ладно, когда праздник какой-то. Но это что еще за хрень... – пишет Юрий Добродей в соцсети.

- Они что форум посреди проспекта проводить будут? – задается вопросом Мирон Жданов.

- Ну так Зеля ж едет, – просвещает Алена Меланьина.

Жители города не впервые возмущаются топорной работой охраны президента. Подобным образом отреагировали мариупольцы в торговом порту 15 июня. Там работники предприятия собрались приветствовать Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в Мариуполь. Сотрудник управления госохраны заявил, что мариупольцы должны покинуть локацию, куда планировалось прибытие Владимира Зеленского.

- Ребята, вы как роботы. Вам сказали только так говорить, вы и говорите, - сказал в ответ один из работников порта.

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ИСТОЧНИК KP.RU