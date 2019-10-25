Огненное «перемирие» в Донбассе: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-25T11:09:16+03:00

В Гольмовском от минометного обстрела получили повреждения четыре гаража в автокооперативе «Союз». Фото: dnr-sckk.ru

По территории Республики ВСУ выпустили за сутки 435 боеприпасов

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило – 36 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 435 единиц, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В предыдущие сутки – 23 октября - количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 233 единицы. Таким образом, интенсивность обстрелов 24 октября выросла почти в два раза.

Под огнем оказались горловские поселки Гольмовский и Зайцево, Луганское, Ясиноватая, поселки Старомихайловка, Александровка, Спартак, шахты «Трудовская» и Вольво-центр на окраинах Донецка, а также села Ленинское, Коминтерново, Куликово и Саханка на юге ДНР.

В поселке Гольмовский после обстрела с применением минометов калибром 82 мм зафиксированы повреждения 4 гаражей автокооператива «Союз».

А всего ВФУ за сутки выпустили 168 мин калибром 120 и 82 мм. Также применялись вооружение БМП и БТР гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU