Молодежь от 14 до 18 лет может получать паспорта ДНР в порядке живой очереди в субботу

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-25T10:20:21+03:00

При получении первого паспорта существует льгота, которая при получении электронного талона не учитывается. Фото: www.help-donbass.ru

Для тех, кто впервые получает паспорт в миграционной службе МВД ДНР выделили один день в неделю

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Лица от 14 до 18 лет могут обращаться в территориальные подразделения миграционной службы МВД ДНР в порядке живой очереди. Такие разъяснения дала омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Как рассказала Морозова, при получении талона в Миграционную службу не учитывается право несовершеннолетних лиц на получение паспорта гражданина ДНР в первоочередном порядке. В связи с этим, лицам от 14 до 18 лет не обязательно пользоваться услугой электронной очереди.

- Они могут обращаться в территориальные подразделения миграционной службы МВД ДНР по субботам в порядке живой очереди с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, — сказано в сообщении.

Напомним, электронная очередь на получение паспортов Республики и Российской Федерации заработала с первого июля этого года.

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Для удобства граждан Республики мы запустили новую опцию на нашем сайте. Актуальная информация о доступных талонах в тридцать три сектора Миграционной службы МВД ДНР размещена в специально созданном разделе «Электронная очередь» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU