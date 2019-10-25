Молодежь от 14 до 18 лет может получать паспорта ДНР в порядке живой очереди в субботу
Лица от 14 до 18 лет могут обращаться в территориальные подразделения миграционной службы МВД ДНР в порядке живой очереди. Такие разъяснения дала омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Как рассказала Морозова, при получении талона в Миграционную службу не учитывается право несовершеннолетних лиц на получение паспорта гражданина ДНР в первоочередном порядке. В связи с этим, лицам от 14 до 18 лет не обязательно пользоваться услугой электронной очереди.
- Они могут обращаться в территориальные подразделения миграционной службы МВД ДНР по субботам в порядке живой очереди с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, — сказано в сообщении.
Напомним, электронная очередь на получение паспортов Республики и Российской Федерации заработала с первого июля этого года.
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Для удобства граждан Республики мы запустили новую опцию на нашем сайте. Актуальная информация о доступных талонах в тридцать три сектора Миграционной службы МВД ДНР размещена в специально созданном разделе «Электронная очередь» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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