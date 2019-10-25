Собрала грибы во дворе: в Донбассе отравились молодая женщина и ее полуторагодовалый сын

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-25T10:05:11+03:00

В тяжелом состоянии их доставили в больницу в Красном Луче

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- Вечером 24 октября «скорая помощь» Красного Луча доставила в городскую многопрофильную больницу «Известий» 23-летнюю женщину и ее полуторагодовалого ребенка, отравившихся грибами. Обоих госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, в данный момент наблюдается положительная динамика, - сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Выяснилось, молодая женщина насобирала неизвестных ей грибов в собственном дворе, приготовила их. Около 15 часов употребила их в пищу и накормила маленького сына. Почувствовав признаки отравления, мать сама вызвала службу 103.

В МЧС отметили, что с августа дикорастущими грибами отравились 10 человек, в том числе двое детей. Двоих из них - 45-летнюю женщину и 31-летнего мужчину – спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU