2019-10-25T10:05:11+03:00
Политика

Собрала грибы во дворе: в Донбассе отравились молодая женщина и ее полуторагодовалый сын

В тяжелом состоянии их доставили в больницу в Красном Луче
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Молодая женщина насобирала неизвестных ей грибов в собственном дворе. Фото: mchs-lnr.suМолодая женщина насобирала неизвестных ей грибов в собственном дворе. Фото: mchs-lnr.su
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- Вечером 24 октября «скорая помощь» Красного Луча доставила в городскую многопрофильную больницу «Известий» 23-летнюю женщину и ее полуторагодовалого ребенка, отравившихся грибами. Обоих госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, в данный момент наблюдается положительная динамика, - сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Выяснилось, молодая женщина насобирала неизвестных ей грибов в собственном дворе, приготовила их. Около 15 часов употребила их в пищу и накормила маленького сына. Почувствовав признаки отравления, мать сама вызвала службу 103.

В МЧС отметили, что с августа дикорастущими грибами отравились 10 человек, в том числе двое детей. Двоих из них - 45-летнюю женщину и 31-летнего мужчину – спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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