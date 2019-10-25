Украина признала свидетельства о рождении и смерти, выданные в ЛНР и ДНР
Кабинет министров Украины 23 октября принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.
Решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан, сообщает правительственный сайт Украины.
Согласно ему, специальная комиссия признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.
В правительстве Украины особо отметили, что признание отдельных документов ЛДНР не означает признание самих республик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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