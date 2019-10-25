Пункт перехода у Станицы Луганской с 27 октября меняет график работы

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-25T08:25:31+03:00

Он будет работать с 8 до 19 часов по луганскому времени

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- Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщает, что для удобства граждан изменен график работы временного пункта перехода через линию разграничения у населенного пункта «Станица Луганская» в связи переводом часового времени на Украине. С 27 октября ВПП будет работать с 08.00 до 19.00 по местному времени, - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Напомним, с 1 сентября пропуск граждан на пункте перехода «Станица Луганская» осуществлялся с 07.00 до 18.00. А 27 октября Украина переходит на зимнее время – стрелки переведут на час назад. В ЛНР и ДНР перехода на зимнее время не будет.

На линии соприкосновении ЛНР и Украины единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской. Пешее движение осуществляется по мосту через реку Северский Донец, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года. Сейчас идет ремонт моста.

ИСТОЧНИК KP.RU