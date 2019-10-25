Погода на день в Луганске: 25 октября утром сильный туман, днем до +18 градусов

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-25T07:35:56+03:00

В Луганске днем будет тепло и солнечно. Фото: vk_lg_Lugansk_Instagram

Также синоптики прогнозируют восточный ветер – до 10 метров в секунду

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- 25 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 октября – 06.25, время захода – 17.47. Продолжительность светового дня составит 11 часов 22 минуты.

По предварительному прогнозу, 26-27 октября сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами ожидается туман.

ИСТОЧНИК KP.RU