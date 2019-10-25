Погода на день в Донецке: утром 25 октября будет пасмурно, а днем тепло - до +16 градусов
В пятницу, 25 октября, утром в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурная погода, а после обеда небо очистится от облаков. Без осадков.
Утром столбики термометров покажут 8 — 9 градусов выше нуля. Днем ожидается от +12 до +16. Вечером температура воздуха составит +14... +10.
В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.
Кроме того, синоптики предупреждают об очень высокой пожарной опасности.
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые — оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками — снег и перемену погоды; а если звезды пылали — быть ветрам и сухому году.
ИСТОЧНИК KP.RU