Погода на день в Донецке: утром 25 октября будет пасмурно, а днем тепло - до +16 градусов

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-25T07:39:28+03:00

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер – до 5 метров в секунду

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В пятницу, 25 октября, утром в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурная погода, а после обеда небо очистится от облаков. Без осадков.

Утром столбики термометров покажут 8 — 9 градусов выше нуля. Днем ожидается от +12 до +16. Вечером температура воздуха составит +14... +10.

В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают об очень высокой пожарной опасности.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые — оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками — снег и перемену погоды; а если звезды пылали — быть ветрам и сухому году.

ИСТОЧНИК KP.RU