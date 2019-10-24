2019-10-24T21:01:33+03:00
Общество

Приют «ПИФ» приглашает к себе в гости российских звезд, выступающих на Дне флага ДНР

Чтобы звезды точно заметили приглашение, приют попросил помощи у пользователей соцсетей
Екатерина Сорока
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Возможно, у звезд так и не получится посетить приют, но сотрудники «ПИФа» все равно не отчаиваются. Фото: pif.dn.uаВозможно, у звезд так и не получится посетить приют, но сотрудники «ПИФа» все равно не отчаиваются. Фото: pif.dn.uа
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25 октября в центре Донецка пройдет масштабный концерт ко Дню государственного флага ДНР. Традиционно на концерте выступят звезды российской эстрады. Сотрудники «ПИФа» предлагают исполнителям ненадолго задержаться в городе и заодно посетить их собачий приют. Кто же сможет удержаться и не посмотреть на их милых четвероногих воспитанников?

— В Донецк приезжают звезды Юлия Караулова, Кравц и Doni. Мы пригласили их посетить наш приют. Их визит был бы огромной информационной поддержкой для нас, о нас узнало бы очень много людей. Ведь многие не доверяют нам и говорят, что нас не существует. А тут такая возможность, — пишут сотрудники приюта.

Однако «ПИФ» переживает, что звезды так и не увидят их скромного приглашения, поэтому они попросили помощь у пользователей соцсетей.

Чтобы поддержать приют в их инициативе нужно всего несколько секунд:

— зайти в Instagram;

— найти аккаунт @pif_dn и его запись «Помоги приюту комментарием»;

— в комментариях к записи нужно написать пару слов и указать аккаунты звезд (@yulianna_karaulova, @kravzzz, @doni.blackstar).

Вот так выглядит запись с просьбой в инстаграме. Фото: @pif_dn

Вот так выглядит запись с просьбой в инстаграме. Фото: @pif_dn

ИСТОЧНИК KP.RU

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