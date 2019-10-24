На глазах ОБСЕ ранены двое жителей в ЛНР

СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-24T20:37:29+03:00

В этих обстрелах Украина, как водится, обвиняет военнослужащих ЛНР. Фото: ДАН

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В населенном пункте Красный Яр Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских боевиков, ранены двое мирных граждан.

- Инцидент произошёл в районе н.п. КРАСНЫЙ ЯР, где сотрудники предприятия проводили расчистку местности на правом берегу реки Северский Донец. Несмотря на заблаговременное уведомление Представительством ЛНР в СЦКК о проведении работ, запросе режима тишины и его подтверждение украинской стороной, боевики 46 бригады, по приказу своего командира КОТЕНКО, обстреляли из автоматического гранатомёта рабочую бригаду «Лесоохотничьего хозяйства». Оба пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение Луганска, — сообщили в командовании ВС ЛНР.

Все это произошло на глазах патруля СММ ОБСЕ, который зафиксировал этот обстрел. Украина по доброй традиции в этих обстрелах обвинила военнослужащих ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU