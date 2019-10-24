2019-10-24T19:22:12+03:00
Политика

Украинского боевика, убитого током при воровстве кабеля, хотят наградить

В Украине с 2014 года принято героизировать убийц, насильников и мародеров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мародеры да убийцы - таково лицо "самой сильной армии Европы". Фото: Русская ВеснаМародеры да убийцы - таково лицо "самой сильной армии Европы". Фото: Русская Весна
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Командование «операции объединенных сил» Киева попыталось героизировать мародера, погибшего при краже электрических кабелей в зоне конфликта в Донбассе. Так раньше героизировали там же насильников и убийц. Стоит только вспомнить, раздавленную БТР девочку в Константиновке, Порошенко позже наградил убийцу.

Сейчас же речь идет о скончавшемся 23 октября старшине Антикове – военнослужащем отдельного батальона 4-й бригады быстрого реагирования украинской нацгвардии, действующего в Донбассе в составе 59-й бригады армии Киева.

- Раскрыт очередной обман штаба «ООС», который представляет данного боевика-националиста как героически погибшего, в то время как он скончался от поражения электрическим током при совершении с подельниками-мародерами кражи кабелей. Один из соучастников кражи находится в тяжелом состоянии, — сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

Кстати, погибший боевик вместе со своим подразделением и штатным артиллерийским вооружением, находился вблизи линии соприкосновения, что само по себе является грубым нарушением Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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