Украинского боевика, убитого током при воровстве кабеля, хотят наградить
Командование «операции объединенных сил» Киева попыталось героизировать мародера, погибшего при краже электрических кабелей в зоне конфликта в Донбассе. Так раньше героизировали там же насильников и убийц. Стоит только вспомнить, раздавленную БТР девочку в Константиновке, Порошенко позже наградил убийцу.
Сейчас же речь идет о скончавшемся 23 октября старшине Антикове – военнослужащем отдельного батальона 4-й бригады быстрого реагирования украинской нацгвардии, действующего в Донбассе в составе 59-й бригады армии Киева.
- Раскрыт очередной обман штаба «ООС», который представляет данного боевика-националиста как героически погибшего, в то время как он скончался от поражения электрическим током при совершении с подельниками-мародерами кражи кабелей. Один из соучастников кражи находится в тяжелом состоянии, — сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.
Кстати, погибший боевик вместе со своим подразделением и штатным артиллерийским вооружением, находился вблизи линии соприкосновения, что само по себе является грубым нарушением Минских соглашений.
ИСТОЧНИК KP.RU