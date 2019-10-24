2019-10-24T19:19:34+03:00
Общество

На следующей неделе у школьников ДНР начинаются осенние каникулы

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября
Екатерина Сорока
Поделиться:
На осенние каникулы ботанический сад запланировал ряд интересных экскурсий для школьников. Фото: inlearno.ruНа осенние каникулы ботанический сад запланировал ряд интересных экскурсий для школьников. Фото: inlearno.ru
Изменить размер текста:

Всю следующую неделю школьники Республики могут на время забыть про портфели с учебниками и тетрадями, и насладятся последними теплыми деньками осени. Спустя два месяца кропотливой учебы у них, наконец, начинаются осенние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Согласно приказу министерства образования и науки Донецкой Народной Республики осенние каникулы в общеобразовательных организациях пройдут с 28 октября по 3 ноября. Начало второй четверти назначено на вторник 5 ноября, — говорится в сообщении.

Напомним, что для взрослых также есть немного времени, чтобы перевести дух. Ворваться в рабочие будни с новыми силами можно будет также во вторник 5 ноября. Потому что на День народного единства в Республике объявили три выходных дня со 2 по 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На глазах ОБСЕ ранены двое жителей в ЛНР
Украинского боевика, убитого током при воровстве кабеля, хотят наградить
Теперь быть на "Миротворце" еще и выгодно
Зеленский едет в Мариуполь - жди провокаций
«Истощен и брошен»: Дончане обеспокоены судьбой брошенного овчара
Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020: Почему эпидемия ожидается высокой интенсивности
Украина должна пенсионерам из республик больше ста миллиардов рублей
Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020: Кому профилактические прививки противопоказаны?
"Сорвал флаг Украины и разорвал его на части": Смельчаку грозит три года тюрьмы
Детское питание и медикаменты: В Донецк прибыл 88-ой гуманитарный конвой из РФ
Продукты, лекарства, комбикорма - Красный Крест привез в Донецк свыше 200 тонн помощи
На реке Кальмиус в центре Донецка нашли труп мужчины
В Донецке школьники провели опрос среди курящих взрослых и результаты шокируют
Украинские боевики накрыли север Горловки
"Лупят со всех сторон": За сутки украинские боевики выпустили по Республике почти 450 снарядов
Погода в Луганске сегодня: четверг будет теплым и туманным
Погода в Донецке 24 октября: пасмурно и тепло
Украинские солдаты обстреляли из миномета дорогу по которой проходил маршрут ОБСЕ
Как КВНщик Сивохо Донбасс в состав Украины собрался возвращать
Бойцы НМ ДНР сбили два украинских беспилотника
Прощание с известным каратистом Леонидом Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка
Конфликт националистов с ВСУ: Билецкий отравил солдат 72-й бригады
Каратели украинского нацбата похитили жительницу Золотого
В Донецке выпустили новую почтовую марку
ВСУ обстреляли школу в Золотом
10-летний дончанин завоевал «золото» по мотокроссу в России