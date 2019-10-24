На следующей неделе у школьников ДНР начинаются осенние каникулы

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-24T19:19:34+03:00

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Всю следующую неделю школьники Республики могут на время забыть про портфели с учебниками и тетрадями, и насладятся последними теплыми деньками осени. Спустя два месяца кропотливой учебы у них, наконец, начинаются осенние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Согласно приказу министерства образования и науки Донецкой Народной Республики осенние каникулы в общеобразовательных организациях пройдут с 28 октября по 3 ноября. Начало второй четверти назначено на вторник 5 ноября, — говорится в сообщении.

Напомним, что для взрослых также есть немного времени, чтобы перевести дух. Ворваться в рабочие будни с новыми силами можно будет также во вторник 5 ноября. Потому что на День народного единства в Республике объявили три выходных дня со 2 по 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU