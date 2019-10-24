СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-24T19:09:49+03:00

Хорошо бы организовать общий дисконт в Республике на ряд услуг и покупок. Фото: "Сей Момент"

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Для ветеранов сайта "Миротворец" сеть лучших городских химчисток "Сей Момент" предоставляет скидки на услуги в 10%, а на бытовую химию Грасс - 5%.

Плюс вам выдадут бессрочный дисконт! Все, что нужно - предъявить действующую ссылку на себя на украинском сайте "Миротворец".

«Комсомолка» позвонила руководителю сети Софии Захаровой и узнала так ли это?

- Почему бы и нет?! Мы готовы, - ответила София. – Мы стираем проблемы порядочных людей, это наш слоган. А на этом сайте находятся только достойные люди. И вообще было бы неплохо создать в нашей Республике общий дисконт для того, чтобы как-то вознаградить этих людей.

Предъявите скрин со своей странички и ваши вещи почистят не только качественно, но еще и со скидкой.

А донецким предпринимателям стоит подхватить эту идею! Что-то подсказывает, что она будет пользоваться популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU