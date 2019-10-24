Зеленский едет в Мариуполь - жди провокаций

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-24T19:02:12+03:00

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Боевики националистической группировки «Азов» (запрещенной в РФ организации) готовят ряд провокаций в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием президента Украины Владимира Зеленского.

- По данным наших источников, в настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» готовят ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука, который запланирован на 29 октября, – сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Характер готовящихся провокаций не уточняется. В УНМ добавили, что по указанию Зеленского в настоящее время с целью обеспечения безопасности осуществляется переброска в Мариуполь сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения нацгваридии, которые в настоящее время находятся в зоне «операции объединенных сил» в Донбассе.

Ранее украинские националисты крайне негативно восприняли намерение команды Зеленского приступить к имплементации формулы Штайнмайера. В частности, они проводили акции, направленные на срыв разведения сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР).

ИСТОЧНИК KP.RU