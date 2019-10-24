«Истощен и брошен»: Дончане обеспокоены судьбой брошенного овчара
Дончане в социальных сетях обеспокоены судьбой старого овчара. Раньше у него был дом и хозяин. И что еще нужно для счастья пожилой собаке? Но сам хозяин, видимо, устал от старичка и выгнал его на улицу.
Улица – это не лучшее место для жизни домашней собаки в возрасте. Поэтому состояние овчарки оставляет желать лучшего. Пес истощен, давно не ел, а также у него проблемы с кожей. Об этом рассказали сотрудники приюта «ПИФ».
— Для собаки его возраста – это должны быть его лучшие годы, все радости жизни к его лапам. А тут, впечатление будто после концлагеря вышел, —пишет Людмила.
— Такой худющий, аж лапы не держат. Так жаль бедолагу, — добавила Анастасия.
— Что нерадивые хозяева могут сделать с собакой. В семь он выглядит, как старичок. Для моих псов – это еще даже не середина жизни, — присоединилась Олеся.
Неравнодушные люди не просто обсуждают нелегкую жизнь пса, но и всячески помогают приюту финансово. На лечение одного только овчара нужно потратить немалые средства. Это небольшой список того, что нужно псу: адвокат капли (минимум две упаковки), эссенциале в таблетках, биохимия и общий анализ (полторы тысячи рублей), хорошее питание, суролан капли ушные (один флакон 900 рублей).
— Будем благодарны за любую поддержку. Судя по состоянию – его выкинули. Причем недавно, на улице он бы уже погиб, — пишут сотрудники приюта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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