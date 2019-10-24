Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020: Почему эпидемия ожидается высокой интенсивности

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-24T16:20:33+03:00

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Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020 можно сделать в лечебных учреждениях по месту жительства. В этом сезоне будут циркулировать четыре штамма гриппа: А/Канзас (H3N2), А/Брисбен (H1N1), В/Колорадо, В /Пхукет. Первые три – новые. Об этом «Комсомолке» сообщила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

- В этом сезоне ожидаем эпидемию высокой интенсивности. Предполагаем, что первым будет циркулировать самый агрессивный «Канзас». Это мутировавший штамм от прошлогоднего вируса «Сингапур» (потомка печально известного свиного гриппа), который вызывал тяжелые пневмонии и другие серьезные осложнения в основном у молодых людей, - рассказала Татьяна Ильинична.

«Канзас» способен вызвать большую эпидемию, которая может обернуться даже пандемией (это когда заболевают жители всей страны, а иногда и многих стран мира).

«Брисбен» – тоже свиного происхождения, будет циркулировать менее активно. Однако течение болезни будет протекать также тяжело. Этот вирус опасен для беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, выделительной систем, сахарным диабетом и тех, у кого ожирение.

«Брисбен» тоже может вызвать эпидемию и привести к серьезным осложнениям: энцефалиту, пневмонии, отиту и так далее. Грипп очень тяжело протекает у аллергиков.

«Колорадо» и «Пхукет» будут циркулировать в завершение эпидсезона и проявляться уже менее тяжелым течением недуга. Однако эти штаммы могут сформировать локальные вспышки и вызывать тяжелое течение гриппа у детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU