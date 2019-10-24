Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020: Кому профилактические прививки противопоказаны?

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-24T14:49:29+03:00

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Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020 вполне может начаться в конце ноября – начале декабря. Об этом «Комсомолке» сообщила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Всем ли можно прививаться от коварного вируса – интересует многих.

- Среди противопоказаний - аллергия на куриное яйцо (куриный белок - один из компонентов вакцин; на этих самых белках и выращивают вирусы гриппа), - комментирует Татьяна Ильинична. - Нельзя делать профилактические прививки во время острых лихорадочных состояний и обострения хронических заболеваний. Прививаться можно только после выздоровления или наступления ремиссии.

ДНР получила по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации 100 тысяч доз вакцины трех видов. Они содержат антигены штаммов вирусов гриппа, которые актуальны именно в этом сезоне. Препараты российского производства, их рекомендовала Всемирная организация здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU