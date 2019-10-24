2019-10-24T14:30:07+03:00
Политика

"Сорвал флаг Украины и разорвал его на части": Смельчаку грозит три года тюрьмы

Житель Волновахского района сорвал флаг над зданием Ольгинской администрации
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Дончане показывают свое истинное отношение к тем, кого они не звали на свою землю. Фото: 0629.com.uaДончане показывают свое истинное отношение к тем, кого они не звали на свою землю. Фото: 0629.com.ua
Изменить размер текста:

Мы порой забываем, что на остальной территории Донбасса, которая сейчас под Украиной, живут наши люди. Новости о зачистках, искоренение русского языка в учреждениях образования, переименовывание улиц и городов в связи с законом о десоветизации - это самое малое, с чем сталкиваются там дончане.

Волновахская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Волновахского района, который, по версии следствия, "совершил надругательство" над Государственным Флагом Украины, что является уголовным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 338 УК Украины.

Следствием установлено, что 15 марта 2015 года 21-летний мужчина, проходя в компании друзей мимо центрального входа в здание Ольгинского поселкового совета, поднял с асфальта древко с флагом Украины, которое было снято с флагштоа здания и оставлено на крыльце .

- Действуя с исключительным цинизмом, злоумышленник забрался на бетонный монумент, который находился вблизи, и несколько раз с силой ударил по нему Знаменем, после чего публично разорвал желто-голубое полотнище и бросил на землю, - говорится в сообщении. В последнее время мужчина находился на заработках в Российской Федерации, поэтому подозрение о совершении указанного преступления получил по возвращению домой в октябре 2019 года. Сейчас досудебное расследование завершено.

Как сообщают украинские СМИ, "за грубое, оскорбительное и пренебрежительное отношение к государственным символам Украины, к тому же продемонстрированное в особый период - во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области", обвиняемому грозит штраф до 50 не облагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Истощен и брошен»: Дончане обеспокоены судьбой брошенного овчара
Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020: Почему эпидемия ожидается высокой интенсивности
Украина должна пенсионерам из республик больше ста миллиардов рублей
Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020: Кому профилактические прививки противопоказаны?
Детское питание и медикаменты: В Донецк прибыл 88-ой гуманитарный конвой из РФ
Продукты, лекарства, комбикорма - Красный Крест привез в Донецк свыше 200 тонн помощи
На реке Кальмиус в центре Донецка нашли труп мужчины
В Донецке школьники провели опрос среди курящих взрослых и результаты шокируют
Украинские боевики накрыли север Горловки
"Лупят со всех сторон": За сутки украинские боевики выпустили по Республике почти 450 снарядов
Погода в Луганске сегодня: четверг будет теплым и туманным
Погода в Донецке 24 октября: пасмурно и тепло
Украинские солдаты обстреляли из миномета дорогу по которой проходил маршрут ОБСЕ
Как КВНщик Сивохо Донбасс в состав Украины собрался возвращать
Бойцы НМ ДНР сбили два украинских беспилотника
Прощание с известным каратистом Леонидом Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка
Конфликт националистов с ВСУ: Билецкий отравил солдат 72-й бригады
Каратели украинского нацбата похитили жительницу Золотого
В Донецке выпустили новую почтовую марку
ВСУ обстреляли школу в Золотом
10-летний дончанин завоевал «золото» по мотокроссу в России