"Сорвал флаг Украины и разорвал его на части": Смельчаку грозит три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-24T14:30:07+03:00

Дончане показывают свое истинное отношение к тем, кого они не звали на свою землю. Фото: 0629.com.ua

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Мы порой забываем, что на остальной территории Донбасса, которая сейчас под Украиной, живут наши люди. Новости о зачистках, искоренение русского языка в учреждениях образования, переименовывание улиц и городов в связи с законом о десоветизации - это самое малое, с чем сталкиваются там дончане.

Волновахская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Волновахского района, который, по версии следствия, "совершил надругательство" над Государственным Флагом Украины, что является уголовным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 338 УК Украины.

Следствием установлено, что 15 марта 2015 года 21-летний мужчина, проходя в компании друзей мимо центрального входа в здание Ольгинского поселкового совета, поднял с асфальта древко с флагом Украины, которое было снято с флагштоа здания и оставлено на крыльце .

- Действуя с исключительным цинизмом, злоумышленник забрался на бетонный монумент, который находился вблизи, и несколько раз с силой ударил по нему Знаменем, после чего публично разорвал желто-голубое полотнище и бросил на землю, - говорится в сообщении. В последнее время мужчина находился на заработках в Российской Федерации, поэтому подозрение о совершении указанного преступления получил по возвращению домой в октябре 2019 года. Сейчас досудебное расследование завершено.

Как сообщают украинские СМИ, "за грубое, оскорбительное и пренебрежительное отношение к государственным символам Украины, к тому же продемонстрированное в особый период - во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области", обвиняемому грозит штраф до 50 не облагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU