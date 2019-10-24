2019-10-24T13:31:54+03:00
Политика

Детское питание и медикаменты: В Донецк прибыл 88-ой гуманитарный конвой из РФ

Общий вес гуманитарного груза составляет почти 360 тонн
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36 480 штук. Фото: ДАНВ состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36 480 штук. Фото: ДАН
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Восемьдесят восьмой гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецкую Народную Республику. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

- Сегодня, 24 октября 2019 года, в Донецкую Народную Республику прибыл 88-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36 480 штук, а также медицинское имущество. Общий вес груза составил 359,5 тонны. Разгрузка гуманитарной помощи происходила на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке.

Ранее в Донецк прибыл гуманитарный груз от Красного Креста.

- Через КПП «Новотроицкое» из Киева в Донецк проследовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом, направленного от Международного комитета Красного Креста, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям Донбасса отправлены продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 т.

ИСТОЧНИК KP.RU

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