Продукты, лекарства, комбикорма - Красный Крест привез в Донецк свыше 200 тонн помощи
Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Республики Донбасса более 200 т гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.
- Через КПП «Новотроицкое» из Киева в Донецк проследовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом, направленного от Международного комитета Красного Креста, — говорится в сообщении.
Отмечается, что жителям Донбасса отправлены продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 т.
- Этим летом наша семья получила от Красного Креста курей-несушек, а кроме того крупорушки и зерно, - рассказывает жительница Трудовских Ирина Петровская. - Теперь будет подспорье на зиму.
- Уже не впервые помогаем дончанам именно так: не готовые продуктовые наборы раздаем, а то, что будет кормить людей еще долго, вот, например, теплицы, с помощью которых они вырастят себе овощи, - рассказал "Комсомолке" сотрудник Красного Креста. - А также курей-несушек раздаем.
Многим дончанам было бы непросто выжить без помощи Красного Креста.
ИСТОЧНИК KP.RU