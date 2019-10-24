2019-10-24T12:34:39+03:00
Политика

Продукты, лекарства, комбикорма - Красный Крест привез в Донецк свыше 200 тонн помощи

14 автомобилей Красного Креста прибыли в Республику
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Многим дончанам было бы непросто выжить без помощи Красного Креста. Фото: restoring-donbass.comМногим дончанам было бы непросто выжить без помощи Красного Креста. Фото: restoring-donbass.com
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Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Республики Донбасса более 200 т гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

- Через КПП «Новотроицкое» из Киева в Донецк проследовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом, направленного от Международного комитета Красного Креста, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям Донбасса отправлены продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 т.

- Этим летом наша семья получила от Красного Креста курей-несушек, а кроме того крупорушки и зерно, - рассказывает жительница Трудовских Ирина Петровская. - Теперь будет подспорье на зиму.

- Уже не впервые помогаем дончанам именно так: не готовые продуктовые наборы раздаем, а то, что будет кормить людей еще долго, вот, например, теплицы, с помощью которых они вырастят себе овощи, - рассказал "Комсомолке" сотрудник Красного Креста. - А также курей-несушек раздаем.

Многим дончанам было бы непросто выжить без помощи Красного Креста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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