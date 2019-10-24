На реке Кальмиус в центре Донецка нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-24T12:19:59+03:00

Труп находился на поверхности воды недалеко от берега

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Вчера, 23 октября в центре Донецка сотрудники МЧС ДНР вытащили из реки Кальмиус труп мужчины. Когда спасатели приехали, тело погибшего всплыло на поверхность воды и находилось недалеко от берега.

Об этом инциденте на следующий день сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— Несчастные случаи на воде: 23 октября в Донецке, в Калининском районе на проспекте Дзержинского – гибель на воде Кальмиусского водохранилища. Спасатели группы водолазно-спасательных работ извлекли на берег тело мужчины, который находился на поверхности воды на расстоянии трех метров от берега, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что спасатели передали труп мужчины сотрудникам правоохранительных органов для выяснения причины смерти. Сейчас в ведомствах Республики устанавливают анкетные данные погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU