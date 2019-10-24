Украинские боевики накрыли север Горловки

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-24T11:29:51+03:00

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Украинские каратели открыли минометный огонь по поселку Гольмовский на севере Горловки, в результате обстрела повреждены гаражи. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Обстрел Гольмы (Гольмовского. — прим. ред.), пять прилетов — окраина восточной части поселка, район Спецшколы, улица Больничная. В результате есть попадания в автокооператив «Союз», прямое попадание в крышу гаража №120, повреждены гаражи №118, 119, 121, — сказал Приходько.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сегодня с 06:50 до 08:15 по Гольмовскому было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра.

Только за прошедшие сутки, 23 октября, ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня, выпусти в общей сложности 447 боеприпаса.

ИСТОЧНИК KP.RU