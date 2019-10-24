2019-10-24T11:33:21+03:00
Общество

В Донецке школьники провели опрос среди курящих взрослых и результаты шокируют

Взрослые учат подростков, что курение – это плохо, но статистика школьников показывает обратное
Екатерина Сорока
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16 ноября назван Всемирным днем отказа от табака. Фото: vk.com/public16079757516 ноября назван Всемирным днем отказа от табака. Фото: vk.com/public160797575
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Как часто нам доводится слышать: «Курение вредит здоровью!». Но, тем не менее, число курильщиков растет с каждым днем. Нотации взрослых не имеют результата, так как взрослые сами ежедневно демонстрируют детям зависимость от этой пагубной привычки.

- А что же известно самим взрослым о вреде курения? — таким вопросом задались подростки из 119 школы Донецка. Они задумались и вышли на улицы своего района, чтобы провести социальный опрос среди взрослых. Результаты своего эксперимента ребята опубликовали в социальных сетях.

Подростки сообщили, что среди всех опрошенных взрослых только 15 процентов людей никогда не курили и даже не притрагивались к сигарете; еще 12 процентов – могут назвать больше пяти негативных последствий вредной привычки; и всего 3 процента курильщиков хотели бы избавиться от табачной зависимости.

Ребята сделали вывод, что «статистика неутешительна». И они надеются, что их небольшое исследование заставит взрослых задуматься бросить курить, а для кого-то оно станет предостережением и вовсе не начинать этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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