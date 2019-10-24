Погода в Луганске сегодня: четверг будет теплым и туманным

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-24T07:58:49+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 24 октября будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 19 градусов выше нуля днем, существенных осадков не ожидается.

- С 21.00 23 октября до 21.00 24 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU