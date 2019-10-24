Погода в Донецке 24 октября: пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-24T07:53:18+03:00

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Октябрь балует дончан своим теплом. Даже сентябрь в этом году выдался куда прохладней. Но осень постепенно занимает свои позиции. Четверг, 24 октября, выдастся пасмурным. Температура днем до +17. Ночью столбик термометра опустится до +7.

С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Синоптики сегодня осадков нам не обещают. Зато город укутает густой туман, поэтому водителям стоит быть внимательнее.

24 октября почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти. Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму. Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начиналась заготовка муки.

ИСТОЧНИК KP.RU