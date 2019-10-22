2019-10-22T18:28:07+03:00
Звезды

Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября

Это будет первый подобный фестиваль в ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Клуб "Чикаго" ждет всех желающих. Фото: Эд ПокровКлуб "Чикаго" ждет всех желающих. Фото: Эд Покров
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26 октября в Донецке в клубе «Чикаго» пройдет Портал Фест, на котором объединят прошлое и настоящее, фолк и рок, Донецк и Луганск, а еще всех ждут ирландские танцы и битвы рыцарей.

Фестиваль начнется в 15.00 и продлится до самого вечера. Это первый подобный фестиваль. Будут выступать шесть разноплановых донецких групп, плюс одна – из Краснодона. Организаторы обещаю, что там не будет агрессивного рока, все будет очень тепло,душевно, весело и энергично, а каждый зритель получит заряд хорошего настроения.

- К каждой группе у меня есть требование – они должны в своем стиле исполнить одну народную песню, - приоткрыл интригу организатор фестиваля Эд Покров. - Не важно какого народа. Наша группа «Спiчкi» исполнит одну из самых знаменитых ирландских антивоенных композиций, которая относится к XVII веку и даже была походным маршем южан - «Джони, я тебя с трудом узнала». Плюс ко всему в промежутке между выступлениями групп будут рыцарские бои с полным вооружением.

И, конечно, зрителя ждут ирландские танцы в исполнении студии «Авенденс». Кстати, символично, что именно 26 октября исполняется 11 лет со дня появления ирландских танцев в Донецке и 10 лет собственно студии «Авенденс».

Ждут всех желающих. Билеты будут продаваться на входе, по вполне демократичной цене – 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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