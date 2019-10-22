2019-10-22T08:32:49+03:00
Общество

Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Донецке и ДНР: За неделю заболели больше пяти с половиной тысяч детей

Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Донецке и ДНР не исключена - дети до пят лет с высокой температурой госпитализированы в больницы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Осень принесла похолодание и болезни. Фото: ВКонтактеОсень принесла похолодание и болезни. Фото: ВКонтакте
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Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Донецке и ДНР возможна в этом сезоне. Но при этом в эпидемиологическом управлении Республиканского центра санэпиднадзора Госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения «Комсомолке» заявили, что на текущий момент еще не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

- Каждую неделю у нас заболевают ОРВИ до семи тысяч человек, из них 80 процентов – это дети, - рассказали врачи-эпидемиологи. – И уже есть рост уровня заболеваемости – примерно на процент каждую неделю. Это ниже эпидпорога почти в два с половиной раза.

По словам медиков, рост уровня заболеваемости связан с непостоянностью погоды: люди то одеваются, то раздеваются, поэтому и массово простуживаются.

Напомним, что сейчас началась вакцинация против гриппа. Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек из групп риска, подлежащих прививкам. Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол. Входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям. Так, если загриппует привитый человек, то заболевание перенесет легче и практически без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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