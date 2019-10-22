Погода на день в Луганске: 22 октября ожидается теплый ясный день без осадков

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-22T07:07:58+03:00

Синоптики прогнозируют 22 октября в ЛНР до 20 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 22 октября будет колебаться от плюс 5 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 21 октября до 21.00 22 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 16-18 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU