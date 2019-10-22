2019-10-22T06:56:34+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 22 октября будет тепло, до +19

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник, 22 октября весь будет по-летнему жарко, без осадков
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Бабье лето в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваБабье лето в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 октября ожидается ясный солнечный день.

- Ясным небо в Донецке будет недолго, днем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +19! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 06:57, закат – 17:28, долгота дня 10 часов 31 минуты.

По народному календарю 15 октября почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Донецке и ДНР: За неделю заболели больше пяти с половиной тысяч детей
Вечером и ночью Украина активно обстреливала села на юге Республики
Погода на день в Луганске: 22 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Командование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого
В Донецке появится большой портрет "Моторолы"
"Бросили ночью совсем одних": Стали известны страшные подробности трагедии в Горловке
Что изменилось при получении гуманитрарной помощи в ДНР?
Бывший КВН-щик Сергей Сивохо будет реинтегрировать Донбасс
Украинский сапер подорвался на собственной мине
Лучшие русские басы живут в Донецке! Вокалисты муздрамы победили в престижном музыкальном конкурсе РФ
37-ой год отдыхает: В Украине стали арестовывать за поддержку в соцсетях Донбасса и России
В Горловке снова жертвы на пожаре: пьяный мужчина уснул с сигаретой
"Пусть остаются со своей Россией": Донбасс в очередной раз предложили обнести стеной
Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек
Дирижировать целым оркестром? Легко! Донбасс-Опера приглашает в гости юных зрителей
Хроники перемирия: Продолжается обстрел со стороны Украины
Погода в Луганске сегодня, 21 октября: бабье лето продолжается