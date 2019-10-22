Погода в Донецке на день: 22 октября будет тепло, до +19
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 октября ожидается ясный солнечный день.
- Ясным небо в Донецке будет недолго, днем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +19! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 06:57, закат – 17:28, долгота дня 10 часов 31 минуты.
По народному календарю 15 октября почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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