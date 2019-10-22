Погода в Донецке на день: 22 октября будет тепло, до +19

СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-22T06:56:34+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник, 22 октября весь будет по-летнему жарко, без осадков

Изменить размер текста: A A

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 октября ожидается ясный солнечный день.

- Ясным небо в Донецке будет недолго, днем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +19! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 06:57, закат – 17:28, долгота дня 10 часов 31 минуты.

По народному календарю 15 октября почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU