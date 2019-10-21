2019-10-21T21:28:32+03:00
Политика

Командование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого

Украинские телеканалы под их руководством готовят постановочные репортажи на передовой в Донбассе
Никита МАКАРЕНКОВ
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Командование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого. Фото: ФейсбукКомандование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого. Фото: Фейсбук
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Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о подготовке украинской стороны к постановочным обстрелам вблизи участка разведения сил у населенного пункта Золотое.

По данным оборонного ведомства, на позиции вооруженных сил Украины прибыли украинские телеканалы под непосредственным руководством офицеров штаба Операции объединенных сил.

- Командование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого. Народная милиция Республики не реагируют на провокации и в полной мере выполняют условия перемирия, - говорится в сообщении ведомства.

Такие мероприятия в Украине проводятся регулярно. Основная задача журналистов – поднять престиж вооруженных сил Украины и обвинить Республики в обстрелах. Для имитации обстрелов якобы со стороны Вооруженных сил Республик в основном применяют окопные заряды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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