2019-10-21T20:01:13+03:00
Политика

В Донецке появится большой портрет "Моторолы"

Вчера художники уже начали работу
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Работы над портретом продлятся дней семь. ФОТО: "Общественное движение Донецкая Республика"Работы над портретом продлятся дней семь. ФОТО: "Общественное движение Донецкая Республика"
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Изображение Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова, известного по позывному Моторола будет располагаться в более оживленном месте Донецка по адресу проспект Ильича, 40 и увеличится в размерах почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ОД “Донецкая Республика”.

Об этом попросили сослуживцы комбата - легенды. Бойцы из батальона «Спарта» отметили, что хотели бы, чтобы изображение Героя ДНР видел каждый приезжающий в Донецк человек. Большая часть транспорта въезжает в столицу Республики через проспект Ильича, а выбранный дом хорошо заметен с дороги.

20 октября, группа художников «АртТаран» при поддержке ОД «Донецкая Республика», уже приступила к нанесению изображения. Работы продлятся примерно неделю. А помогать в этом будут и спасатели МЧС ДНР.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате теракта в лифте собственного дома. Власти ДНР сразу же высказали основную версию, что теракт организован спецслужбами незалежной. Среди своих бойцов "Моторола", или Мотор, как его еще называли, пользовался огромным уважением.

- Он был отчаянным, смелым, но берег нас всегда, - говорит один из сослуживцев. Не уберегли комбата!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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