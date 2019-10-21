Что изменилось при получении гуманитрарной помощи в ДНР?

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-21T18:50:23+03:00

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Распоряжением Главы ДНР от 18.10.2019 №332 внесены изменения в Порядок предоставления гуманитарной помощи семьям с детьми до 3-х лет от 09.12.2016 №210.

Раньше говорилось, что лица нуждающиеся в гуманитарной помощи должны обратится с заявлением в Комиссию по распределению гуманитарной помощи. В новой редакции обращаться с заявлением необходимо только тем, кто ранее не состоял на учете в УТСЗН и не был в списках получателей гуманитарной помощи.

Изменился и п.5.

Раньше нужно было подавать заявление на продление выдачи гумпомощи каждые 3 месяца. Согласно новой редакции необходимо подать заявление только 1 раз до 1 года и новое заявление на «гуманитарку» от 1 до 3 лет.

Изменились и сроки рассмотрения заявления Комиссией. Если раньше решение о предоставлении гуманитарной помощи или отказ должны были дать в течение 10 дней, то теперь сроки сократились до 5 дней. Согласно новой редакции право на получение гуманитарной помощи имеют также семьи с детьми старше 3-х лет нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Комиссия рассматривает такие случаи по ходатайству министерств и администраций городов и районов на основании рекомендаций врачей о необходимости диетического питания. В больницах после обследования будут давать заключение для Комиссий.

- Думаю, сейчас помочь будет получить легче, - считает дончанка Лена Орленко. - Раньше было больше бюрократии и волокиты. Хотя благодаря ей только и выживали.

ИСТОЧНИК KP.RU