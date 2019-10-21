Украинский сапер подорвался на собственной мине
Это уже не первый случай, когда сапер ВСУ подорвался на украинской мине в районе оккупированного Дзержинска (украинской стороной город именуется Торецк) к северо-западу от Горловки.
- В районе Дзержинска во время инженерной разведки в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб сапер 58-й бригады ВСУ, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
В УНМ отметили, что причиной гибели военнослужащих стало отсутствие карт минных полей указанного района. Объясняется это тем, что военнослужащие 53-й бригады во время ротации пытались продать карту сослуживцам из 58-й бригады, но сделка не состоялась. Война войной, а менталитет никуда не деть, даже когда на кону жизнь собственных товарищей.
Ранее стало известно, что один военнослужащий ВСУ погиб и один получил ранения при установке минных заграждений под Донецком.
ИСТОЧНИК KP.RU