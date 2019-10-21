2019-10-21T16:49:21+03:00
Политика

Украинский сапер подорвался на собственной мине

ВСУ продают друг другу карты минных полей, но в этот раз сделка не состоялась
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Земля Донбасса нашпигована минами и подобные случаи давно не редкость. Фото: ДАНЗемля Донбасса нашпигована минами и подобные случаи давно не редкость. Фото: ДАН
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Это уже не первый случай, когда сапер ВСУ подорвался на украинской мине в районе оккупированного Дзержинска (украинской стороной город именуется Торецк) к северо-западу от Горловки.

- В районе Дзержинска во время инженерной разведки в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб сапер 58-й бригады ВСУ, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

В УНМ отметили, что причиной гибели военнослужащих стало отсутствие карт минных полей указанного района. Объясняется это тем, что военнослужащие 53-й бригады во время ротации пытались продать карту сослуживцам из 58-й бригады, но сделка не состоялась. Война войной, а менталитет никуда не деть, даже когда на кону жизнь собственных товарищей.

Ранее стало известно, что один военнослужащий ВСУ погиб и один получил ранения при установке минных заграждений под Донецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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