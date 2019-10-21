Лучшие русские басы живут в Донецке! Вокалисты муздрамы победили в престижном музыкальном конкурсе РФ

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-21T15:38:16+03:00

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Артисты-вокалисты нашего любимого драмтеатра Донецка стали победителями в номинации «Сольный эстрадный вокал» Международного молодёжного фестиваля вокального искусства «Русский бас». Отметим, что Алексей Аносов занял первое место, получив не только престижную награду, но и денежный приз; Александр Чёрный удостоился второго места. Имена фаворитов были объявлены в это воскресенье, 20 октября, во время гала-концерта финалистов в Москве в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя.

- То, что двое молодых вокалистов из ДНР полностью заняли конкурсную номинацию фестиваля международного уровня – знаковое событие для всей Донецкой Народной Республики. Мы прекрасно понимаем, какой непростой была эта борьба. Но, как ребята признавались не раз, они не были друг другу конкурентами, а наоборот старались всячески поддержать друг друга. И потому их победа общая. Уверена, в самое ближайшее время им будут поступать предложения об участии в новых проектах, - отметила генеральный директор-художественный руководитель драмтеатра Наталья Волкова.

Международный молодёжный фестиваль-конкурс вокального искусства «Русский бас» стартовал в июле 2019 года и включал в себя несколько этапов. Лучших из лучших выбирали в двух номинациях – «Сольное академическое пение» и «Сольный эстрадный вокал», также специальными призами фестиваля были отмечены несколько финалистов.

- У всех финалистов был очень высокий уровень, но мы всё равно достойно представили нашу Республику и вошли в историю первого фестиваля-конкурса «Русский бас» как его первые победители! У нас появились новые важные знакомства, которые ещё больше укрепят и расширят интеграционные процессы между ДНР и Россией, - поделился своими впечатлениями Алексей Аносов.

- Была огромная поддержка зала, и после концерта подходили люди, очень благодарили за подаренные эмоции, выражали восхищение таланту, говорили: «Слава ДНР». В общем, всё прошло прекрасно, и мы с радостью едем в Донецк, к своей семье, в родной драмтеатр и уже готовы делиться этим настроением со всеми! - рассказал Александр Чёрный.

Имена победителей назвали народный артист РСФСР, Президент фестиваля Лев Лещенко, члены жюри.

Поздравляем победителей и всю муздраму! Мы ни минуты не сомневались в талантливости ее артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU