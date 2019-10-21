2019-10-21T14:48:18+03:00
Политика

37-ой год отдыхает: В Украине стали арестовывать за поддержку в соцсетях Донбасса и России

Украина, так осуждающая наследие Советского союза, сама стала тоталитарным государством
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина стала государством террора и диктата. Фото: ua.newsУкраина стала государством террора и диктата. Фото: ua.news
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Чтобы угодить в лапы СБУ, не обязательно выступать с оружием на территории республик. Хватит и меньшего: неосторожный пост в соцсетях. Со слов общественницы и видеоблогера Светланы Новицкой, на Украине осуждено порядка 700 человек за симпатию к России. Абсурд? О, да! По ее словам, украинская репрессивная машина размыла понятие «политзаключенный» — к этой категории теперь относится абсолютно любой человек.

- Это не только участник конфликта на Донбассе — ополченец, взятый украинской армией в плен, но даже тот, кто просто жил в ЛДНР во время боевых действий, а затем перебрался в Киев, - говорит общественница. - Таких людей задерживают за «финансирование террористов», поскольку они платили налоги все это время. Хотя если бы и не платили, то для ареста обязательно нашелся бы другой повод.

Как вариант, публичное выражение симпатии России. Косвенное или прямое, или вообще не похожее на это — неважно. По словам Новицкой, «фейсбучных страдальцев» уже насчитывается порядка 700 человек — их как раз арестовали по 110 статье.

Все эти люди — политзаключенные, и многие реально осуждены просто так. Просто потому, что они кому-то не понравились или их действия показались подозрительными.

Украина, так ненавидящая "проклятый совок", цензуру и тоталитаризм, сама стала воплощением борьбы с инакомыслием, активно пользуясь услугами стукачей в создании сайта "Миротворец" и доносов на "сепаратистов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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