2019-10-21T13:44:08+03:00
Политика

В Горловке снова жертвы на пожаре: пьяный мужчина уснул с сигаретой

Спасти курильщика не удалось
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Когда-то это было диваном. Фото: Телеканал 6ТВКогда-то это было диваном. Фото: Телеканал 6ТВ
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Этим утром дончан заставила содрогнуться страшная новость - в Горловке на пожаре погибли трое детей - трех, пяти и шести лет.

- Сегодня в Калининском районе в 00:16 часов по улице Кориневского 8/1 произошёл пожар. К сожалению, в результате пожара погибли трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет – говорилось в сообщении.

Сообщается также, что дети были оставлены без присмотра.

Не успели опомниться, как опять печальные вести из Горловки. Там на улице Черного Диденко в доме№ 7 в пожаре погиб мужчина. Причина банальна - курение в постели в нетрезвом состоянии. Именно в выгоревшем до пружин матраце пожарные обнаружили очаг возгорания. А вокруг в квартире был обнаружен хлам и окурки.

Как признаются сами пожарные, курение в постели, да еще и в алкогольном состоянии - это одна из самых распространенных причин пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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