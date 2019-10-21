"Пусть остаются со своей Россией": Донбасс в очередной раз предложили обнести стеной

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-21T13:08:36+03:00

Телеведущий Мухарский полагает, что нельзя жить в одной стране с теми, у кого в героях Жуков

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Тимошенко предлагала оградить Донбасс колючей проволокой. Поэтому совсем не оригинален украинский телеведущий, актер и писатель Мухарский, который предложил отгородить стеной Республики Донбасса.

- Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме «русского мира, – заявил Мухарский в эфире Oboz.tv.

По его словам, нужно оставить в покое людей, которые не хотят присоединяться к Украине.

-Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы, – сказал он.

Дончан такие угрозы мало пугают.

- Да пусть обносят, - смеется жительница Петровского района Маша. - Я даже на этом настаиваю! Только общество спасем от вируса национализма. Вот только весь Донбасс обносите, там тоже наши люди живут и ваш Бандера им там даром не нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU