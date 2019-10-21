2019-10-21T13:55:23+03:00
Общество

Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек

Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР доставлены по линии гуманитарной помощи из России
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бесплатной вакциной от гриппа могут воспользоваться 100 тысяч человекБесплатной вакциной от гриппа могут воспользоваться 100 тысяч человекФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР актуальны. В Республике стартовала прививочная компания против гриппа. Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек из групп риска, подлежащих прививкам. Об этом «КП» сообщили в эпидемиологическом управлении Республиканского центра санэпиднадзора Госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения Республики.

- В первую очередь, необходимо вакцинироваться лицам с высоким риском осложнений гриппа: пожилым людям, а также всем (начиная с 6-месячногго возраста), страдающим хроническими заболеваниями и тяжело переносящим грипп. Также важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с большим количеством людей. Это медицинские работники, работники аптек, воспитатели и педагоги, работники комунально-бытовой сферы, транспорта и так далее, - сообщили эпидемиологи.

Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол. Примечательно, что входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям. Так, если загриппует «привитый» человек, то заболевание перенесет легче и практически без осложнений.

Перед вакцинацией обязательно осматривает врач. При температуре тела более 37 градусов вакцинацию откладывают. После прививки необходимо полчаса побыть под наблюдением медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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