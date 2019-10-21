2019-10-21T11:02:08+03:00
Звезды

Дирижировать целым оркестром? Легко! Донбасс-Опера приглашает в гости юных зрителей

В жизни ребенка должно быть место опере и балету
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дети учатся понимать язык танца и жестов. Фото: Донбасс-ОпераДети учатся понимать язык танца и жестов. Фото: Донбасс-Опера
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Опера и балет - высокое искусство, которое вполне доступно детям. И чем раньше родители приведут за руку своих детей в этот мир, тем лучше.

Искусство, представляемое на сцене театра оперы и балета, «живое», ведь мы слышим живое звучание музыки в исполнении симфонического оркестра, на сцене выступают люди, передающие живые эмоции в зрительный зал.

Дети учатся понимать язык танца и жестов; разбираться, где добро и зло, как правильно вести себя в различных ситуациях. Также театр оперы и балета способствует формированию хорошего эстетического вкуса, развивает воображение, помогает раскрыть творческие способности ребенка. Красочные костюмы привлекают внимание детей, а яркая эмоциональная игра актеров и интересный сюжет всегда приходятся им по душе. К тому же после просмотра спектакля у каждого ребенка непременно появляется любимый герой, поступки которого можно с ним обсудить. У детей развивается речь, фантазия, способность мыслить, а также умение тонко чувствовать окружающий мир.

Все детские представления оперного театра носят познавательный, поучительный характер. Репертуар Донбасс Оперы для детей и подростков очень обширен и представлен музыкальными сказками («Буратино» А. Рыбникова; «Царевна-лягушка», «Волшебник Изумрудного города» И. Якушенко; «Двенадцать месяцев» В. Баскина; «Золушка» А. Спадавеккиа; «Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича), балетами («Чиполлино» К. Хачатуряна; «Малыш и Карлсон» на музыку современных композиторов; «Щелкунчик» П. Чайковского) и операми («Евгений Онегин» П. Чайковского; «Турандот» Дж. Пуччини и многие другие).

Отдельная и особенная роль отведена литературно-музыкальной композиции «Путеводитель по симфоническому оркестру» Б. Бриттена. Увлекательная концертная программа в живой, интерактивной форме знакомит зрителя с главным участником спектаклей – симфоническим оркестром. Юные зрители имеют уникальную возможность услышать и рассмотреть каждый музыкальный инструмент, попробовать дирижировать целым оркестром, научиться играть на пишущей машинке и узнать много интересных фактов о музыке и театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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