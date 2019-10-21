Погода в Луганске сегодня, 21 октября: бабье лето продолжается

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-21T08:28:32+03:00

Не за горами дожди и холод. Фото: Евгении Карпачевой

Осадков в ЛНР сегодня не будет

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Бабье лето решило побаловать луганчан и задержаться. Температура воздуха в ЛНР 21 октября будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 21 градуса выше нуля днем.

- С 21.00 20 октября до 21.00 21 октября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU