На пожаре в Горловке погибли трое детей трех, пяти и шести лет

СЕГОДНЯ 06:37 2019-10-21T06:37:31+03:00

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Сегодня ночью в одном из домов Калининского района Горловки вспыхнул пожар. К сожалению, быстро потушить его не удалось, в результате чего в огн погибли трое маленьких детей – трех, пяти и шести лет. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Горловской администрации, Иван Приходько.

- Сегодня в Калининском районе в 00:16 часов по улице Кориневского 8/1 произошёл пожар. К сожалению, в результате пожара погибли трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет – говорится в сообщении.

Подробности и причины пожара выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU