2019-10-20T21:42:47+03:00
Политика

Режиссер Олег Сенцов привезет в Мариуполь «сценарий» общения с жителями республик Донбасса

Осужденный в России за терроризм деятель будет спикером на «форуме единства» с участием Владимира Зеленского
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Олега Сенцова освободили во время обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Фото: crimea-news.infoОлега Сенцова освободили во время обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Фото: crimea-news.info
Изменить размер текста:

В Мариуполе 29 октября соберется инвестиционный форум. В городе у моря ждут представителей международных и украинских инвестиционных фондов и компаний, а также известных политиков. Приедет и Владимир Зеленский. Президент Украины останется в Мариуполе и на следующий день – на некий «форум единства» общества и власти. Его участники обсудят - в том числе - гуманитарную политику Украины в отношении жителей ДНР и ЛНР. Можно только догадываться о характере разговора, учитывая, что в спикерах форума будет режиссер Олег Сенцов. Тот самый, которого освободили из «российских застенков» во время обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

- Жители республик Донбасса и без того страдают от ежедневных обстрелов ВСУ и регулярных терактов украинских спецслужб, - поделился с «КП» донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - А тут еще и Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет за проведение террористических актов на территории Крыма. Какой «сценарий» мира может предложить этот режиссер? Впрочем, могут быть и неожиданные заявления. Как это было с Надеждой Савченко. В таком случае Сенцов сразу станет в Киеве нерукопожатным. Со всеми вытекающими для него последствиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе ищут деньги на развитие: По обе стороны границы одновременно пройдут инвестиционные форумы

Бизнесмены и политики соберутся в Донецке и Мариуполе 29 и 30 октября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По правилам России: в ДНР для создания местной религиозной организации достаточно десяти членов
«Научный сад»: В ботаническом саду Донецка составили цикл интерактивных экскурсий для школьников
В Луганске заканчивают ремонт взорванного во время теракта моста
Чтобы Русью не пахло: поселку в Донбассе собираются вернуть историческое название Нью-Йорк
В Донецке провели кулинарный мастер-класс для детей военных
«Баба Яга против»: Тимошенко и Ляшко «торпедируют» законы об особом статусе Донбасса и амнистии
Под Донецком нашли «неучтенное» захоронение морпехов из 35-й бригады ВСУ
Общению с животным не обучен: в Донбассе лось погнался за полицейским, который бросил в него камень
При помощи штурмовой лестницы и веревки: в Донбассе спасатели вытащили ребенка из шестиметрового колодца
В настоящее время идет обстрел Зайцево, есть прямое попадание в дом
Украинские военные сожгли жилой дом в Коминтерново на юге ДНР
«Выжил назло другим»: Донецкий приют пытается спасти пса от нерадивых хозяев, которые кормили его иголками
«Замерзнем все к чертям собачьим»: зимой в Донецке ожидаются рекордные морозы и снегопады
На шахте имени Засядько в Донецке травмировался горняк
«Шахтер» в одном шаге от победы в «Лиге Донбасса»
В ДНР изменили штрафы для выпускников государственных вузов
Погода на день в Луганске: 20 октября утром сильный туман, днем до +20 градусов