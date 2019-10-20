Режиссер Олег Сенцов привезет в Мариуполь «сценарий» общения с жителями республик Донбасса

СЕГОДНЯ 21:42 2019-10-20T21:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мариуполе 29 октября соберется инвестиционный форум. В городе у моря ждут представителей международных и украинских инвестиционных фондов и компаний, а также известных политиков. Приедет и Владимир Зеленский. Президент Украины останется в Мариуполе и на следующий день – на некий «форум единства» общества и власти. Его участники обсудят - в том числе - гуманитарную политику Украины в отношении жителей ДНР и ЛНР. Можно только догадываться о характере разговора, учитывая, что в спикерах форума будет режиссер Олег Сенцов. Тот самый, которого освободили из «российских застенков» во время обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

- Жители республик Донбасса и без того страдают от ежедневных обстрелов ВСУ и регулярных терактов украинских спецслужб, - поделился с «КП» донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - А тут еще и Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет за проведение террористических актов на территории Крыма. Какой «сценарий» мира может предложить этот режиссер? Впрочем, могут быть и неожиданные заявления. Как это было с Надеждой Савченко. В таком случае Сенцов сразу станет в Киеве нерукопожатным. Со всеми вытекающими для него последствиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе ищут деньги на развитие: По обе стороны границы одновременно пройдут инвестиционные форумы

Бизнесмены и политики соберутся в Донецке и Мариуполе 29 и 30 октября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU