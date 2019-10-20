2019-10-20T20:13:51+03:00
Политика

По правилам России: в ДНР для создания местной религиозной организации достаточно десяти членов

В Республике вступили в силу изменения в закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР термины законодательства в сфере религии приведены в соответствие с правом в РоссииВ ДНР термины законодательства в сфере религии приведены в соответствие с правом в РоссииФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Пресс-служба Народного Совета ДНР сообщила, что 18 октября вступили в силу изменения в закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятые Народным Советом 11 октября 2019 года.

- Законом терминологический аппарат действующего законодательства Республики в сфере религии приводится в соответствие с правоприменительной практикой Российской Федерации. Кроме того, снижено количество человек, необходимых для признания местной религиозной организации, с 50 членов до десяти граждан ДНР или иных лиц, у которых есть регистрация и которые находятся на территории Республики на законных основаниях, - говорится в сообщении.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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