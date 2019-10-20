2019-10-20T19:36:09+03:00
Общество

«Научный сад»: В ботаническом саду Донецка составили цикл интерактивных экскурсий для школьников

Школьники в форме игры смогут ближе познакомиться с миром природы
Екатерина Сорока
Поделиться:
Справки и запись на экскурсии по телефонам: (071) 320-64-95 или (062) 294-12-80. Фото: sedovo.io.uaСправки и запись на экскурсии по телефонам: (071) 320-64-95 или (062) 294-12-80. Фото: sedovo.io.ua
Изменить размер текста:

С 28 октября по 1 ноября в ботаническом саду Донецка будут проходить интерактивные экскурсии для школьников. При этом дети не будут слушать монотонные лекции взрослых, а сами на время экскурсии станут исследователями природы. Об этом рассказали в пресс-службе ботанического сада.

Цикл экскурсий «Научный сад» включает в себя семь программ:

— «Невидимый мир вокруг нас». Каждый ребенок сможет ближе познакомиться с удивительным миром живых существ под микроскопом (группа до 10 человек, включая сопровождающих);

— «Чем питаются растения». Школьники научатся самостоятельно проводить анализ почвы в лаборатории почвенно-экологических исследований;

— «Таинство гербарного дела». Знакомство школьников с научным Гербарием. Каждый посетитель научится определять растения и рассмотрит мельчайшие детали их строения под линзой бинокуляра;

— «Тропики на подоконнике». Научит детей профессиональным приемам размножения растений;

— Практическое занятие «Экзотические деревья». Это мини-лекция о редких деревьях, изготовление поделок из лозы, а также дегустация плодов;

— Практическое занятие «Огород на окошке». Дети поучаствуют в посадке овощных и душистых растений. А после они сами попробуют необычные овощи, которые не найти на прилавках в магазинах;

— Фотоквест «Загадки ботанического сада» в его живописных уголках;

— Экскурсии в оранжереи тропических и субтропических растений.

Экскурсии будут проводиться с 10 до 15 часов. Запись доступна только для групп, где будет не меньше семи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По правилам России: в ДНР для создания местной религиозной организации достаточно десяти членов
В Луганске заканчивают ремонт взорванного во время теракта моста
Чтобы Русью не пахло: поселку в Донбассе собираются вернуть историческое название Нью-Йорк
В Донецке провели кулинарный мастер-класс для детей военных
«Баба Яга против»: Тимошенко и Ляшко «торпедируют» законы об особом статусе Донбасса и амнистии
Под Донецком нашли «неучтенное» захоронение морпехов из 35-й бригады ВСУ
Общению с животным не обучен: в Донбассе лось погнался за полицейским, который бросил в него камень
При помощи штурмовой лестницы и веревки: в Донбассе спасатели вытащили ребенка из шестиметрового колодца
В настоящее время идет обстрел Зайцево, есть прямое попадание в дом
Украинские военные сожгли жилой дом в Коминтерново на юге ДНР
«Выжил назло другим»: Донецкий приют пытается спасти пса от нерадивых хозяев, которые кормили его иголками
«Замерзнем все к чертям собачьим»: зимой в Донецке ожидаются рекордные морозы и снегопады
На шахте имени Засядько в Донецке травмировался горняк
«Шахтер» в одном шаге от победы в «Лиге Донбасса»
В ДНР изменили штрафы для выпускников государственных вузов
Погода на день в Луганске: 20 октября утром сильный туман, днем до +20 градусов