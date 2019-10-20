«Научный сад»: В ботаническом саду Донецка составили цикл интерактивных экскурсий для школьников
С 28 октября по 1 ноября в ботаническом саду Донецка будут проходить интерактивные экскурсии для школьников. При этом дети не будут слушать монотонные лекции взрослых, а сами на время экскурсии станут исследователями природы. Об этом рассказали в пресс-службе ботанического сада.
Цикл экскурсий «Научный сад» включает в себя семь программ:
— «Невидимый мир вокруг нас». Каждый ребенок сможет ближе познакомиться с удивительным миром живых существ под микроскопом (группа до 10 человек, включая сопровождающих);
— «Чем питаются растения». Школьники научатся самостоятельно проводить анализ почвы в лаборатории почвенно-экологических исследований;
— «Таинство гербарного дела». Знакомство школьников с научным Гербарием. Каждый посетитель научится определять растения и рассмотрит мельчайшие детали их строения под линзой бинокуляра;
— «Тропики на подоконнике». Научит детей профессиональным приемам размножения растений;
— Практическое занятие «Экзотические деревья». Это мини-лекция о редких деревьях, изготовление поделок из лозы, а также дегустация плодов;
— Практическое занятие «Огород на окошке». Дети поучаствуют в посадке овощных и душистых растений. А после они сами попробуют необычные овощи, которые не найти на прилавках в магазинах;
— Фотоквест «Загадки ботанического сада» в его живописных уголках;
— Экскурсии в оранжереи тропических и субтропических растений.
Экскурсии будут проводиться с 10 до 15 часов. Запись доступна только для групп, где будет не меньше семи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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