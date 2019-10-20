«Научный сад»: В ботаническом саду Донецка составили цикл интерактивных экскурсий для школьников

СЕГОДНЯ 19:36 2019-10-20T19:36:09+03:00

Справки и запись на экскурсии по телефонам: (071) 320-64-95 или (062) 294-12-80. Фото: sedovo.io.ua

Изменить размер текста: A A

С 28 октября по 1 ноября в ботаническом саду Донецка будут проходить интерактивные экскурсии для школьников. При этом дети не будут слушать монотонные лекции взрослых, а сами на время экскурсии станут исследователями природы. Об этом рассказали в пресс-службе ботанического сада.

Цикл экскурсий «Научный сад» включает в себя семь программ:

— «Невидимый мир вокруг нас». Каждый ребенок сможет ближе познакомиться с удивительным миром живых существ под микроскопом (группа до 10 человек, включая сопровождающих);

— «Чем питаются растения». Школьники научатся самостоятельно проводить анализ почвы в лаборатории почвенно-экологических исследований;

— «Таинство гербарного дела». Знакомство школьников с научным Гербарием. Каждый посетитель научится определять растения и рассмотрит мельчайшие детали их строения под линзой бинокуляра;

— «Тропики на подоконнике». Научит детей профессиональным приемам размножения растений;

— Практическое занятие «Экзотические деревья». Это мини-лекция о редких деревьях, изготовление поделок из лозы, а также дегустация плодов;

— Практическое занятие «Огород на окошке». Дети поучаствуют в посадке овощных и душистых растений. А после они сами попробуют необычные овощи, которые не найти на прилавках в магазинах;

— Фотоквест «Загадки ботанического сада» в его живописных уголках;

— Экскурсии в оранжереи тропических и субтропических растений.

Экскурсии будут проводиться с 10 до 15 часов. Запись доступна только для групп, где будет не меньше семи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU