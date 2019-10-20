2019-10-20T16:20:11+03:00
Политика

«Баба Яга против»: Тимошенко и Ляшко «торпедируют» законы об особом статусе Донбасса и амнистии

53 депутата Верховной рады обратились в Конституционный суд
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Олег Ляшко и Юлия Тимошенко частенько говорят и действуют по принципу: «А баба Яга против». Фото: vchaspik.uaОлег Ляшко и Юлия Тимошенко частенько говорят и действуют по принципу: «А баба Яга против». Фото: vchaspik.ua
Изменить размер текста:

22 октября Конституционный суд Украины (КСУ) будет решать, открывать ли производство по представлению 53 депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии. Речь идет о законах «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Среди депутатов, накатавших жалобу на законы, - Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Андрей Билецкий и Борислав Береза.

- Националисты не только вышли на майдан в Киеве, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Они готовы торпедировать законодательные акты, которые могут стать базой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Представление 53 депутатов составлено по принципу: «А баба Яга против». В документе много говорится об «агрессии России» и ставится под сомнение сам Минский процесс. Цель – перечеркнуть все прежние договоренности и отправить Минские соглашения в корзину.

Также политолог отмечает: если Владимир Зеленский действительно стремится к урегулированию конфликта на основе компромиссов, то обращение депутатов – нож в спину.

- Но если президент избрал тактику Порошенко на продолжение войны до победного конца, то мнение депутатов и, возможно, рассмотрение дела в Конституционном суде станут для него дополнительным аргументом при встрече Нормандской четверки, - говорит Кузьменко. – Если эта встреча вообще состоится в этом году. Из-за действий Киева саммит переносится все дальше и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганске заканчивают ремонт взорванного во время теракта моста
Чтобы Русью не пахло: поселку в Донбассе собираются вернуть историческое название Нью-Йорк
В Донецке провели кулинарный мастер-класс для детей военных
Под Донецком нашли «неучтенное» захоронение морпехов из 35-й бригады ВСУ
Общению с животным не обучен: в Донбассе лось погнался за полицейским, который бросил в него камень
При помощи штурмовой лестницы и веревки: в Донбассе спасатели вытащили ребенка из шестиметрового колодца
В настоящее время идет обстрел Зайцево, есть прямое попадание в дом
Украинские военные сожгли жилой дом в Коминтерново на юге ДНР
«Выжил назло другим»: Донецкий приют пытается спасти пса от нерадивых хозяев, которые кормили его иголками
«Замерзнем все к чертям собачьим»: зимой в Донецке ожидаются рекордные морозы и снегопады
На шахте имени Засядько в Донецке травмировался горняк
«Шахтер» в одном шаге от победы в «Лиге Донбасса»
В ДНР изменили штрафы для выпускников государственных вузов
Погода на день в Луганске: 20 октября утром сильный туман, днем до +20 градусов