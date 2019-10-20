«Баба Яга против»: Тимошенко и Ляшко «торпедируют» законы об особом статусе Донбасса и амнистии

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-20T16:20:11+03:00

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22 октября Конституционный суд Украины (КСУ) будет решать, открывать ли производство по представлению 53 депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии. Речь идет о законах «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Среди депутатов, накатавших жалобу на законы, - Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Андрей Билецкий и Борислав Береза.

- Националисты не только вышли на майдан в Киеве, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Они готовы торпедировать законодательные акты, которые могут стать базой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Представление 53 депутатов составлено по принципу: «А баба Яга против». В документе много говорится об «агрессии России» и ставится под сомнение сам Минский процесс. Цель – перечеркнуть все прежние договоренности и отправить Минские соглашения в корзину.

Также политолог отмечает: если Владимир Зеленский действительно стремится к урегулированию конфликта на основе компромиссов, то обращение депутатов – нож в спину.

- Но если президент избрал тактику Порошенко на продолжение войны до победного конца, то мнение депутатов и, возможно, рассмотрение дела в Конституционном суде станут для него дополнительным аргументом при встрече Нормандской четверки, - говорит Кузьменко. – Если эта встреча вообще состоится в этом году. Из-за действий Киева саммит переносится все дальше и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU